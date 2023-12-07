Врач Старокожева заявила о пользе кардиотренировок

Врач-кардиолог больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» на Будайской улице Анастасия Старокожева рекомендовала заниматься физическими нагрузками средней интенсивности, чтобы поддерживать здоровье сердца.

«Людям, ведущим малоподвижный образ жизни, всегда следует начинать с меньших нагрузок, постепенно увеличивая интенсивность, продолжительность и частоту упражнений», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, такие нагрузки заставят сердце биться быстрее, увеличат частоту дыхания и частоту сердцебиения, что со временем позволит укрепить сердце и лёгкие, поможет им работать эффективно.

В то же время она обратила внимание на то, что при переходе на более высокий уровень тренировок стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

«Важно помнить, что кардиотренировки должны приносить радость и удовольствие, а не причинять боль. Не стоит себя подгонять, подталкивать, выберите оптимальный режим тренировок», — заключила Старокожева.

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