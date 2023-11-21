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Тренер Фалевич: похудение при помощи ходьбы не будет быстрым

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Фитнес-тренер, нутрициолог Алексей Фалевич рассказал, как сбросить лишний вес с помощью ходьбы.
Тренер Фалевич: похудение при помощи ходьбы не будет быстрым
  • Gettyimages.ru

Результат достигается не быстро, предупредил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, чтобы сбросить 20 кг потребуется в среднем 20 месяцев при условии регулярных нагрузок и коррекции рациона.

«Когда вы начнёте занятия, мозг будет сопротивляться увеличению нагрузки и будет придумывать что угодно, чтобы саботировать прогулки. Поэтому увеличивайте нагрузку постепенно, делайте так, чтобы мозг не заметил, что что-то меняется», — посоветовал Фалевич.

Для достижения большего эффекта он рекомендовал проходить более 10 тыс. шагов в день по пересечённой местности или с дополнительным весом.

В заключение тренер посоветовал запастись терпением и не бросать начатое.

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