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Кардиолог Гаврилюк разъяснила понятие нетренировочной активности

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Кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк рассказала о значении термина «нетренировочная физическая активность».
Кардиолог Гаврилюк разъяснила понятие нетренировочной активности
  • Gettyimages.ru

«Пока этот термин мало используется в обиходе, но постепенно его упоминают всё чаще. Нетренировочная активность — это совокупность любой физической активности, помимо специальных упражнений. Например, перемещение по дому, смена позы, ходьба на короткие дистанции, приготовление пищи, мелкие бытовые дела», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, именно в нетренировочной активности может заключаться то, что ошибочно считается базовым метаболизмом.

Как отметила Гаврилюк, доказано, что даже ежедневные тренировки менее эффективны при низком уровне нетренировочной активности.

«И если вы сидите в офисе весь день и потом вечером на машине доезжаете до спортклуба — это лучше, чем ничего, но и не то, что доктор прописал», — пояснила она.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской центральной горбольницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.

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