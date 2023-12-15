Специалист Пенина дала советы по подбору подарков для коллег на Новый год
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«Подарки бывают разными и их восприятие тоже. Здесь многое зависит от близости отношений с коллегами и их интересов», — заявила специалист в беседе с РИАМО.
Из универсальных подарков Пенина обратила внимание на книги, расписные ёлочные игрушки, символичные статуэтки и сладости.
«Не все люди любят сладкое, но от пряников не откажутся ни дети, ни взрослые. Современный рынок может предложить большой выбор пряников различных размеров и форм, есть даже пряничные домики с расписной глазурью и гоночные машины», — заключила эксперт.
Ранее психиатр, психотерапевт медицинского центра «Парацельс» Владимир Шкурко дал рекомендации, как подготовиться к встрече Нового года.