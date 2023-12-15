Специалист Пенина дала советы по подбору подарков для коллег на Новый год

Ведущий эксперт отдела самозанятости и предпринимательства специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Пенина дала рекомендации по выбору презентов для коллег на новогодние праздники.

«Подарки бывают разными и их восприятие тоже. Здесь многое зависит от близости отношений с коллегами и их интересов», — заявила специалист в беседе с РИАМО.

Из универсальных подарков Пенина обратила внимание на книги, расписные ёлочные игрушки, символичные статуэтки и сладости.

«Не все люди любят сладкое, но от пряников не откажутся ни дети, ни взрослые. Современный рынок может предложить большой выбор пряников различных размеров и форм, есть даже пряничные домики с расписной глазурью и гоночные машины», — заключила эксперт.

Ранее психиатр, психотерапевт медицинского центра «Парацельс» Владимир Шкурко дал рекомендации, как подготовиться к встрече Нового года.