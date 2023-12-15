Психотерапевт Шкурко дал советы по подготовке к Новому году

Психиатр, психотерапевт медицинского центра «Парацельс» Владимир Шкурко дал рекомендации, как подготовиться к встрече Нового года.

«Разделите подготовку на несколько дней между всеми участниками торжества, подумайте, кто будет готовить, кто возьмётся украшать помещение, кто — отвечать за фейерверк», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист посоветовал сосредоточиться на основных вопросах, а второстепенные перенести. Если что-то останется незавершённым, это не критично.

«Большой ошибкой является мнение, что позволить себе отдохнуть, когда список дел не выполнен, невозможно. Что-то вроде «гештальт закрыть». Современные возможности говорят об обратном. Уделите себе время: посетите салон красоты, сходите на сеанс расслабляющего массажа, займитесь спортом», — заключил эксперт.

Ранее руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова дала рекомендации, как не проспать Новый год.