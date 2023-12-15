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Терапевт Воробьёв посоветовал мыть руки без антисептика

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Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рекомендовал не злоупотреблять антисептиком при мытье рук.
Терапевт Воробьёв посоветовал мыть руки без антисептика
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

«Руки мыть хорошо, но вопрос не в мытье рук. Главное — это не чесать руками нос и глаза, потому что через них идёт перенос возбудителей респираторных инфекций», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, антисептиками мыть руки не стоит, так как смываются защитные слои с кожи.

«Антисептика не нужно, достаточно воды с мылом», — заключил Воробьёв.

Ранее кандидат медицинских наук врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, как ухаживать за кожей в зимний период.

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