RT в Telegram
Подпишись

В России призвали проводить детские мероприятия с отечественными персонажами

Короткая ссылка
RT
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование западных «супергероев».
В России призвали проводить детские мероприятия с отечественными персонажами
  • Gettyimages.ru
  • © Flashpop

Копия обращения на имя министра культуры Российской Федерации
Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.

Как напомнил Ветров, в прошлые годы персонажами новогодних утренников, ёлок и представлений зачастую становились объекты, «далёкие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих нашу страну».

«Можно было с лёгкостью встретить на детском представлении Деда Мороза в компании Человека-паука, Бэтмена или иного персонажа американской поп-культуры», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, любая демонстрация американского «супергероя» российским детям «является пропагандой ценностей враждебного нам государства».

«Прошу вас рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование чуждых и зловредных западных «супергероев», — говорится в тексте обращения.

Ранее Ветров предложил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу сладких новогодних подарков для школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить