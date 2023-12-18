В России призвали проводить детские мероприятия с отечественными персонажами

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование западных «супергероев».

Копия обращения на имя министра культуры Российской Федерации

Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.

Как напомнил Ветров, в прошлые годы персонажами новогодних утренников, ёлок и представлений зачастую становились объекты, «далёкие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих нашу страну».

«Можно было с лёгкостью встретить на детском представлении Деда Мороза в компании Человека-паука, Бэтмена или иного персонажа американской поп-культуры», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, любая демонстрация американского «супергероя» российским детям «является пропагандой ценностей враждебного нам государства».

«Прошу вас рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование чуждых и зловредных западных «супергероев», — говорится в тексте обращения.

Ранее Ветров предложил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу сладких новогодних подарков для школьников.