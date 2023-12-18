В России призвали проводить детские мероприятия с отечественными персонажами
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Копия обращения на имя министра культуры Российской Федерации
Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.
Как напомнил Ветров, в прошлые годы персонажами новогодних утренников, ёлок и представлений зачастую становились объекты, «далёкие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих нашу страну».
«Можно было с лёгкостью встретить на детском представлении Деда Мороза в компании Человека-паука, Бэтмена или иного персонажа американской поп-культуры», — подчеркнул собеседник RT.
По его мнению, любая демонстрация американского «супергероя» российским детям «является пропагандой ценностей враждебного нам государства».
«Прошу вас рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование чуждых и зловредных западных «супергероев», — говорится в тексте обращения.
Ранее Ветров предложил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу сладких новогодних подарков для школьников.