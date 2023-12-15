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Хирург Уфимцев: незаживающий в течение недели синяк следует показать врачу

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Врач-хирург высшей категории, флеболог, травматолог Андрей Уфимцев рассказал, что гематома после ушиба у здорового человека должна полностью пройти в течение пяти—семи дней.
Хирург Уфимцев: незаживающий в течение недели синяк следует показать врачу
  • Gettyimages.ru

Процесс схождения гематомы может затягиваться при каких-либо хронических заболеваниях, нарушении свёртываемости крови, отметил врач в интервью Радио Sputnik.

Также у людей, принимающих кроворазжижающие препараты, антикоагулянты, срок заживления гематомы может составлять до трёх недель, уточнил Уфимцев.

«Если в течение недели есть какая-то положительная динамика, цвет гематомы меняется от фиолетового к зелёному, жёлтому, она рассасывается, уходит, обращаться к врачу необходимости нет. Если гематома не уходит, спустя неделю лучше обратиться к врачу», — посоветовал хирург.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.

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