Хирург Уфимцев: незаживающий в течение недели синяк следует показать врачу

Врач-хирург высшей категории, флеболог, травматолог Андрей Уфимцев рассказал, что гематома после ушиба у здорового человека должна полностью пройти в течение пяти—семи дней.

Процесс схождения гематомы может затягиваться при каких-либо хронических заболеваниях, нарушении свёртываемости крови, отметил врач в интервью Радио Sputnik.

Также у людей, принимающих кроворазжижающие препараты, антикоагулянты, срок заживления гематомы может составлять до трёх недель, уточнил Уфимцев.

«Если в течение недели есть какая-то положительная динамика, цвет гематомы меняется от фиолетового к зелёному, жёлтому, она рассасывается, уходит, обращаться к врачу необходимости нет. Если гематома не уходит, спустя неделю лучше обратиться к врачу», — посоветовал хирург.

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