Врач Петров рассказал о пользе отказа от курения
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«Конечно, прекращение курения имеет только положительные стороны. Во-первых, увеличивается объём лёгких, точнее, возвращается к объёму здорового человека. Во-вторых, нормализуется кровообращение», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, постепенно из организма выводятся смолы и токсины, которые приносило курение.
«В перспективе серьёзно снижается риск инфаркта миокарда, гипертонии, инсульта, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — добавил Петров.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что распространённые биологически активные добавки и фиточаи могут представлять угрозу для печени.