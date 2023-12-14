Врач Петров рассказал о пользе отказа от курения

Врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров рассказал, какую пользу для здоровья принесёт отказ от курения.

«Конечно, прекращение курения имеет только положительные стороны. Во-первых, увеличивается объём лёгких, точнее, возвращается к объёму здорового человека. Во-вторых, нормализуется кровообращение», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, постепенно из организма выводятся смолы и токсины, которые приносило курение.

«В перспективе серьёзно снижается риск инфаркта миокарда, гипертонии, инсульта, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — добавил Петров.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что распространённые биологически активные добавки и фиточаи могут представлять угрозу для печени.