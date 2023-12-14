Гепатолог Вялов: некоторые биодобавки и фиточаи опасны для печени

Кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил, что распространённые биологически активные добавки и фиточаи могут представлять угрозу для печени.

Вместо того чтобы обратиться за квалифицированной врачебной помощью, человек пьёт биодобавки, в результате чего за пять-шесть лет у него может развиться цирроз, поделился врач в интервью Радио Sputnik.

В частности, он предупредил, что одна из наиболее известных пищевых добавок — омега-3 — поступает в основном в некачественном виде. Вместо ненасыщенных кислот в ней содержатся насыщенные. Это связано со сложностью производства.

«Поэтому вместо омега-3, к сожалению, мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже», — подчеркнул Вялов.

Помимо прочего, гепатолог предостерёг от употребления травяных сборов, способствующих похуданию, особенно тех, в составе которых присутствует зверобой, который оказывает прямое токсическое воздействие на печень.

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