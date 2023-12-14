Кардиолог Белкорей: тахикардия может быть признаком сердечной недостаточности

Заведующая консультативным отделением Городской поликлиники №218, врач-кардиолог кандидат медицинских наук Ольга Белкорей рассказала, что такое хроническая сердечная недостаточность (ХСН), каковы её признаки и кто находится в группе риска по развитию заболевания.

При этой патологии сердце не перекачивает необходимое для обеспечения организма кислородом количество крови, поделилась специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Признаки ХСН: учащённое сердцебиение (тахикардия), одышка, отёки стоп и голеней, головокружение, слабость и усталость. Явные признаки, по словам специалиста, появляются, когда сердце перестаёт справляться с нагрузкой.

Как правило, у пациентов с ХСН уже есть какая-либо сердечно-сосудистая патология: например, перенесённый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь или ишемия. Кроме того, спровоцировать заболевание может любая вирусная инфекция, а также образ жизни, добавила Белкорей.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что врачи Боткинской больницы Москвы провели вторую успешную операцию по пересадке сердца.