Президент России Владимир Путин заявил, что в своё время мог съесть десять яиц с утра.

Как отметил российский лидер во время ответа на вопрос о росте цен на яйца, он сам любит этот продукт и в прошлом было время, когда он активно употреблял яйца на завтрак.

«Спрос увеличился, это был относительно дешёвый белок, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем и в своё время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — рассказал он.

Путин отметил, что одной из причин роста цен стало то, что спрос увеличился, а объёмы производства — нет, а также из-за того, что вовремя не расширили импорт. В настоящий момент проблема удорожания яиц активно решается.

Российский лидер также назвал рост цен на яйца «сбоем в работе правительства».

Ранее сообщалось, что правительство России решило временно обнулить пошлины на ввоз в страну куриных яиц.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что ряд крупных ретейлеров в России поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца.