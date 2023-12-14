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В России производство красной икры достигло максимума за 13 лет

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Производство икры лососёвых рыб в России в январе — октябре 2023 года составило 22,288 тыс. т, что является наивысшим показателем с 2010 года.
В России производство красной икры достигло максимума за 13 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Как пишет ТАСС, это следует из обзора аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«В сравнении с десятью месяцами 2022 года производство икры в этом году выросло почти в 2,6 раза», — говорится в сообщении.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что хорошая динамика производства красной икры в этом году связана с успешной лососёвой путиной на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года начнётся поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососёвых видов рыб. Данное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что на втором этапе, который начнётся 1 мая, производители должны поставлять продукцию с уже нанесённым на товар кодом, а также отправлять данные в систему мониторинга.

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