Суд вынесет приговор Абызову 21 декабря

Суд в Москве 21 декабря огласит приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, который обвиняется в создании преступного сообщества.

«Суд удаляется в совещательную комнату. Приговор Абызову и другим фигурантам будет провозглашён 21 декабря в 14:00 мск», — сказал председательствующий судья, слова которого приводит ТАСС.

Прокуратура просит приговорить Абызова к 19,5 года колонии строгого режима.

Как рассказал адвокат Анатолий Кузнецов, Абызов выплатил государству из своих средств более 20 млрд рублей.

В апреле Росимущество продало арестованные обыкновенные именные акции АО «Промышленные технологии» в количестве 1667 штук, принадлежавшие Абызову.