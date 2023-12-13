Офтальмолог Меркулова заявила о пользе ношения очков в мороз

Офтальмолог, врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова рассказала о пользе ношения очков в холодную погоду.

Как отметила специалист в беседе с Life.ru, даже при большом минусе глаза не мёрзнут, в отличие от кожи.

«Но от холода и ветра роговица глаза остывает, слеза быстрее испаряется и усиливается выработка слезы, отчего возникает слезотечение», — сказала Меркулова.

Эксперт посоветовала использовать на улице очки, чтобы избежать дискомфорта от холодной погоды.

«И не забывайте использовать увлажняющие капли, которые рекомендовал ваш офтальмолог», — заключила специалист.

Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк заявила, что многие заболевания глаз протекают на начальном этапе бессимптомно.