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Офтальмолог Денисюк посоветовала регулярно проверять зрение

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Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк заявила, что многие заболевания глаз протекают на начальном этапе бессимптомно.
Офтальмолог Денисюк посоветовала регулярно проверять зрение
  • Gettyimages.ru

«Поэтому необходимо регулярно в рамках диспансеризации посещать офтальмолога, чтобы диагностировать заболевание на ранних стадиях при его наличии и начать лечение. Взрослому рекомендовано проходить обследование ежегодно», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, есть небольшое количество заболеваний, которые невозможно вылечить полностью, но их можно стабилизировать или контролировать.

Как отметила Денисюк, современная офтальмохирургия эффективна, а наличие возможных противопоказаний выявляется на специальном диагностическом дооперационном обследовании.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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