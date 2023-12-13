ТАСС: на Красной площади неизвестный отпилил голову коня на барельефе

В Москве на Красной площади неизвестный испортил барельеф «Парад Победы», отпилив голову коня маршала Константина Рокоссовского.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, инцидент произошёл в ночь на 12 декабря. Неизвестный скрылся с места происшествия.

Организована проверка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот» у Театра имени Е.Б. Вахтангова на Арбате вернули на постамент после реставрации.

В сентябре сообщалось, что неизвестный мужчина сорвался при попытке залезть на памятник, отломав часть скульптуры.