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ТАСС: на Красной площади неизвестный отпилил голову коня на барельефе

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В Москве на Красной площади неизвестный испортил барельеф «Парад Победы», отпилив голову коня маршала Константина Рокоссовского.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

По данным источника агентства, инцидент произошёл в ночь на 12 декабря. Неизвестный скрылся с места происшествия.

Организована проверка. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот» у Театра имени Е.Б. Вахтангова на Арбате вернули на постамент после реставрации.

В сентябре сообщалось, что неизвестный мужчина сорвался при попытке залезть на памятник, отломав часть скульптуры.

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