ТАСС: на Красной площади неизвестный отпилил голову коня на барельефе
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника агентства, инцидент произошёл в ночь на 12 декабря. Неизвестный скрылся с места происшествия.
Организована проверка.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот» у Театра имени Е.Б. Вахтангова на Арбате вернули на постамент после реставрации.
В сентябре сообщалось, что неизвестный мужчина сорвался при попытке залезть на памятник, отломав часть скульптуры.