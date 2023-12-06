Скульптуру «Принцесса Турандот» отреставрировали в Москве
- РИА Новости
На скульптуре восстановили отломанный вандалами балдахин над троном и две стойки, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия.
«Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после её повреждения вандалами» — уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Скульптуру установили в 1997 году к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот».
В сентябре сообщалось, что неизвестный мужчина сорвался при попытке залезть на памятник, отломав часть скульптуры.