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Скульптуру «Принцесса Турандот» отреставрировали в Москве

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В Москве скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот» у Театра имени Е.Б. Вахтангова на Арбате вернули на постамент после реставрации.
Скульптуру «Принцесса Турандот» отреставрировали в Москве
  • РИА Новости

На скульптуре восстановили отломанный вандалами балдахин над троном и две стойки, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия.

«Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после её повреждения вандалами» — уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Скульптуру установили в 1997 году к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот».

В сентябре сообщалось, что неизвестный мужчина сорвался при попытке залезть на памятник, отломав часть скульптуры.

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