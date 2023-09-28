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В Москве ещё один мужчина сорвался со скульптуры принцессы Турандот

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В Москве ещё один мужчина сорвался при попытке залезть на памятник-фонтан «Принцесса Турандот» возле театра Вахтангова в Москве.
В Москве ещё один мужчина сорвался со скульптуры принцессы Турандот
  • РИА Новости
  • © Юрий Артамонов

Видео инцидента появилось в сети.

Неизвестный упал в воду, отломав часть скульптуры.

Как отметил директор театра Кирилл Крок, ранее от памятника отламывали палец, веер и руку.

«Ясно одно: памятник нужно защитить от таких личностей! Обращаюсь с призывом к чиновникам, ответственным за его судьбу», — заявил он.

Памятник был установлен в 1997 году в честь одноимённого спектакля, поставленного Евгением Вахтанговым.

В начале сентября сообщалось, что другой мужчина забрался на скульптуру принцессы Турандот на Арбате и сорвался вниз. В результате он сломал скульптуру.

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