В Москве ещё один мужчина сорвался со скульптуры принцессы Турандот
- РИА Новости
- © Юрий Артамонов
Видео инцидента появилось в сети.
Неизвестный упал в воду, отломав часть скульптуры.
Как отметил директор театра Кирилл Крок, ранее от памятника отламывали палец, веер и руку.
«Ясно одно: памятник нужно защитить от таких личностей! Обращаюсь с призывом к чиновникам, ответственным за его судьбу», — заявил он.
Памятник был установлен в 1997 году в честь одноимённого спектакля, поставленного Евгением Вахтанговым.
В начале сентября сообщалось, что другой мужчина забрался на скульптуру принцессы Турандот на Арбате и сорвался вниз. В результате он сломал скульптуру.