RT в Telegram
Подпишись

Треть россиян планируют работать в новогодние праздники

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что треть россиян (33%) будут работать в новогодние праздники.
Треть россиян планируют работать в новогодние праздники
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитический центр платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про».

Отмечается, что 22% из этого числа намереваются работать прямо с 1 января, а 9% респондентов будут делать это частично. Ещё 30% опрошенных пока только рассматривают такую возможность.

Также выяснилось, что 21% выключит телефон, чтобы не позвонил начальник. Ещё 44% будут отпрашиваться от просьб руководителя, а 35% не откажутся от работы за дополнительное вознаграждение.

Ранее россияне назвали самые желанные и необычные новогодние подарки от коллег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить