Треть россиян планируют работать в новогодние праздники

Новое исследование показало, что треть россиян (33%) будут работать в новогодние праздники.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитический центр платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про».

Отмечается, что 22% из этого числа намереваются работать прямо с 1 января, а 9% респондентов будут делать это частично. Ещё 30% опрошенных пока только рассматривают такую возможность.

Также выяснилось, что 21% выключит телефон, чтобы не позвонил начальник. Ещё 44% будут отпрашиваться от просьб руководителя, а 35% не откажутся от работы за дополнительное вознаграждение.

Ранее россияне назвали самые желанные и необычные новогодние подарки от коллег.