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Россияне назвали самые желанные и необычные новогодние подарки от коллег

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В ходе опроса работающие россияне рассказали, что среди самых желанных для себя подарков считают денежную премию (91%), сертификаты в магазины, маркетплейсы (29%) и сладости (18%).
Россияне назвали самые желанные и необычные новогодние подарки от коллег
  • Gettyimages.ru
  • © nicoletaionescu

В ходе опроса, который предполагал множественный выбор вариантов ответа, желанными подарками респонденты также назвали сувениры, корпоративный мерч — 10%; грамоты, благодарственным письма, наградные статуэтки — 8%; новогоднюю атрибутику — 7%; передачу материальных средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты, фонды, приюты для бездомных животных — 6%.

Средний бюджет на корпоративный подарок от работодателей к празднику 53% респондентов оценили от 500 до 1  тыс. рублей, 29% — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей и 18% — более 2 тыс. рублей.

Также опрошенные поделились, какие наиболее необычные новогодние подарки они получали от коллег: набор гантелей, корм для собак, мазь для суставов, ковбойскую шляпу, часы с кукушкой, несколько пачек семечек.

Опрос провёл исследовательский центр «Зарплаты.ру», в нём приняли участие 2110 работающих россиян в возрасте 25—55 лет.

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