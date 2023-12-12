В поездах здоровья в Нижегородской области побывали около 53 тысяч человек
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Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на Министерство здравоохранения области.
Специалисты провели свыше 95 тыс. консультаций и более 193 тыс. исследований.
Как отметила министр здравоохранения региона Галина Михайлова, системная работа мобильно-диагностических комплексов способствует достижению задач, намеченных в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Ранее сообщалось, что в государственные больницы Удмуртии в 2023 году пришли на работу 717 медиков.