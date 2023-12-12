RT в Telegram
Подпишись

В поездах здоровья в Нижегородской области побывали около 53 тысяч человек

Короткая ссылка
В Новосибирской области с начала 2023 года мобильно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» приняли около 53 тыс. пациентов более чем в 750 населённых пунктах региона.
В поездах здоровья в Нижегородской области побывали около 53 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на Министерство здравоохранения области.

Специалисты провели свыше 95 тыс. консультаций и более 193 тыс. исследований.

Как отметила министр здравоохранения региона Галина Михайлова, системная работа мобильно-диагностических комплексов способствует достижению задач, намеченных в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в государственные больницы Удмуртии в 2023 году пришли на работу 717 медиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить