В поездах здоровья в Нижегородской области побывали около 53 тысяч человек

В Новосибирской области с начала 2023 года мобильно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» приняли около 53 тыс. пациентов более чем в 750 населённых пунктах региона.

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Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на Министерство здравоохранения области. Специалисты провели свыше 95 тыс. консультаций и более 193 тыс. исследований. Как отметила министр здравоохранения региона Галина Михайлова, системная работа мобильно-диагностических комплексов способствует достижению задач, намеченных в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее сообщалось, что в государственные больницы Удмуртии в 2023 году пришли на работу 717 медиков.