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Госдума приняла закон о традиционных ценностях в системе образования

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении проект закона, который определяет гуманистический характер образования в России в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями.
Госдума приняла закон о традиционных ценностях в системе образования
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Основой для закона послужил указ президента России Владимира Путина от 9 ноября 2022 года, в котором указывается, что для обеспечения национальной идентичности необходимы методы воспитания и образования детей по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Среди прочего опубликованный на официальном сайте нижней палаты российского парламента документ обязывает педагогов формировать у обучающихся чувство патриотизма, а также уважение к памяти защитников Отечества.

Помимо этого, в обязанности педагогов также будет входить формирование у детей взаимного уважения, а также бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа России.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб назвала традиции и семью главными богатствами России.

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