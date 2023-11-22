Депутат Бессараб назвала традиции и семью главным богатством России
- РИА Новости
Таким образом она прокомментировала решение президента России Владимира Путина объявить 2024 год в России Годом семьи.
«Это очень правильное решение. Сегодня, когда множество стран в мире свернули с пути семейных ценностей на непонятные пути, традиция, семья, отцовство, материнство и детство — всё это составляет в России главное богатство», — уверена депутат.
Она отметила, что предстоящий год должен стать годом поддержки семьи.
«Годом развития не только традиционных ценностей, но и новых традиций семейного сплочения и единства. Ну и конечно, (годом. — RT) поддержки семьи со стороны государства», — заключила Бессараб.
Ранее сообщалось, что Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.