Депутат Бессараб назвала традиции и семью главным богатством России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT рассказала, что главное богатство в России составляют традиции, семья, отцовство, материнство и детство.

Таким образом она прокомментировала решение президента России Владимира Путина объявить 2024 год в России Годом семьи.

«Это очень правильное решение. Сегодня, когда множество стран в мире свернули с пути семейных ценностей на непонятные пути, традиция, семья, отцовство, материнство и детство — всё это составляет в России главное богатство», — уверена депутат.

Она отметила, что предстоящий год должен стать годом поддержки семьи.

«Годом развития не только традиционных ценностей, но и новых традиций семейного сплочения и единства. Ну и конечно, (годом. — RT) поддержки семьи со стороны государства», — заключила Бессараб.

Ранее сообщалось, что Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.