Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой Навального
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Об этом он заявил, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.
Также Песков добавил, что в Кремле не следят за процессом пребывания заключённых в местах лишения свободы.
Кроме того, в Кремле в ответ на заявления официального представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера об обеспокоенности судьбой Навального назвали недопустимым вмешательство Вашингтона в ситуацию в России.
4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
В сентябре суд отклонил жалобу на приговор Навальному.
* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.