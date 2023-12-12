Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за судьбой Алексея Навального*, поскольку не имеют ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключённых.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

Также Песков добавил, что в Кремле не следят за процессом пребывания заключённых в местах лишения свободы.

Кроме того, в Кремле в ответ на заявления официального представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера об обеспокоенности судьбой Навального назвали недопустимым вмешательство Вашингтона в ситуацию в России.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

В сентябре суд отклонил жалобу на приговор Навальному.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.