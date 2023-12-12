Собянин рассказал об упрощении доступа к электронной медкарте

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об автоматическом доступе жителей столицы к электронной медицинской карте.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Отмечается, что данной услугой можно воспользоваться только при условии полного заполнения учётной записи на mos.ru и наличии полиса ОМС.

Также медкарту теперь можно посмотреть в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Как подчеркнул Собянин, с начала 2023 года москвичи воспользовались сервисом более 270 млн раз.

Ранее сообщалось, что переход на медкарты в электронном виде станет обязательным.