Собянин рассказал об упрощении доступа к электронной медкарте
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Отмечается, что данной услугой можно воспользоваться только при условии полного заполнения учётной записи на mos.ru и наличии полиса ОМС.
Также медкарту теперь можно посмотреть в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Как подчеркнул Собянин, с начала 2023 года москвичи воспользовались сервисом более 270 млн раз.
Ранее сообщалось, что переход на медкарты в электронном виде станет обязательным.