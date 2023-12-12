RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал об упрощении доступа к электронной медкарте

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об автоматическом доступе жителей столицы к электронной медицинской карте.
Собянин рассказал об упрощении доступа к электронной медкарте

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Отмечается, что данной услугой можно воспользоваться только при условии полного заполнения учётной записи на mos.ru и наличии полиса ОМС.

Также медкарту теперь можно посмотреть в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Как подчеркнул Собянин, с начала 2023 года москвичи воспользовались сервисом более 270 млн раз.

Ранее сообщалось, что переход на медкарты в электронном виде станет обязательным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить