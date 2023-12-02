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Мурашко: переход на медкарты в электронном виде станет обязательным

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Отказ от медицинских карт в бумажном виде в поликлиниках является новым принципом организации работы первичного звена, в будущем переход на электронный формат будет обязательным, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: переход на медкарты в электронном виде станет обязательным
  • Gettyimages.ru
  • © stefanamer

В рамках конгресса «Национальное здравоохранение» он отметил, что такая мера станет необходимой, чтобы сформировать ресурс данных, который поможет проводить преемственность между уровнями оказания медицинской помощи.

«К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее сообщалось, что в медицинской системе Москвы отменят бумажные документы к 2025 году.

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