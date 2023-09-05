В медицинской системе Москвы отменят бумажные документы к 2025 году
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил Собянин, новый этап внутреннего документооборота в амбулаторном и больничном звеньях начинается в 2023 году.
При полном переводе в электронный формат появляются положительные финансовые, экономические и организационные эффекты, сказал мэр.
Кроме того, в 2025 году стартует очередной этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения столицы.
Ранее сообщалось, что Москва протестирует медицинские системы ИИ для стран ЕАЭС.