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В медицинской системе Москвы отменят бумажные документы к 2025 году

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Медицинская система Москвы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот, заявил мэр Сергей Собянин на Форуме социальных инноваций регионов в Гостином дворе.
В медицинской системе Москвы отменят бумажные документы к 2025 году
  • Gettyimages.ru
  • © Moyo Studio

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин, новый этап внутреннего документооборота в амбулаторном и больничном звеньях начинается в 2023 году.

При полном переводе в электронный формат появляются положительные финансовые, экономические и организационные эффекты, сказал мэр.

Кроме того, в 2025 году стартует очередной этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения столицы.

Ранее сообщалось, что Москва протестирует медицинские системы ИИ для стран ЕАЭС.

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