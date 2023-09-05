В медицинской системе Москвы отменят бумажные документы к 2025 году

Медицинская система Москвы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот, заявил мэр Сергей Собянин на Форуме социальных инноваций регионов в Гостином дворе.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин, новый этап внутреннего документооборота в амбулаторном и больничном звеньях начинается в 2023 году.

При полном переводе в электронный формат появляются положительные финансовые, экономические и организационные эффекты, сказал мэр.

Кроме того, в 2025 году стартует очередной этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения столицы.

Ранее сообщалось, что Москва протестирует медицинские системы ИИ для стран ЕАЭС.