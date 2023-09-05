Москва протестирует медицинские системы ИИ для стран ЕАЭС

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы протестирует медицинские системы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для стран ЕАЭС.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения включён в реестр Росздравнадзора и перечень организаций на портале открытых данных ЕАЭС и имеет право проводить клинические и технические испытания систем искусственного интеллекта», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, исследователи из разных государств могут получить разрешение на использование своих инновационных решений в странах ЕАЭС.

Ранее замглавы Департамента здравоохранения Илья Тыров заявил, что в Москве расширили официальную библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в области медицины.