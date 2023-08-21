В Москве расширили библиотеку для обучения ИИ в сфере медицины

В Москве расширили официальную библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в области медицины, заявил замглавы Департамента здравоохранения Илья Тыров.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Тыров, в библиотеку уже загрузили более 300 датасетов. Наборы подготовлены специалистами Центра диагностики и телемедицины.

Со своей стороны, директор центра Юрий Васильев рассказал, что в настоящее время разработчики вышли на потоковую обработку исследований более чем по 20 направлениям.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.