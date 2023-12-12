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В Хабаровске скандал с украинскими грамотами в детсаду закончился увольнениями

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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что заведующий детским садом и инструктор по физкультуре сами уволились после того, как в рамках соревнований детям выдали грамоты, на которых была украинская символика.
В Хабаровске скандал с украинскими грамотами в детсаду закончился увольнениями
  • globallookpress.com

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада №122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — отметил глава города.

Как пояснил Кравчук, инструктор по физкультуре распечатала образцы грамот из интернета, заведующая детсада не вникала в изображения на бланках и просто проставила печати на них. В результате дети, которым выдали грамоты, невольно оказались «объектами информационного давления».

Также Кравчук добавил, что дал распоряжение провести дополнительные мероприятия патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных учреждений.

Ранее сообщалось, что воспитанникам детского сада №137 в Хабаровске выдали грамоты с украинской символикой после соревнований.

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