В Хабаровске скандал с украинскими грамотами в детсаду закончился увольнениями
- globallookpress.com
Об этом он сообщил в своём Telegram.
«Приношу извинения воспитанникам детского сада №122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — отметил глава города.
Как пояснил Кравчук, инструктор по физкультуре распечатала образцы грамот из интернета, заведующая детсада не вникала в изображения на бланках и просто проставила печати на них. В результате дети, которым выдали грамоты, невольно оказались «объектами информационного давления».
Также Кравчук добавил, что дал распоряжение провести дополнительные мероприятия патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных учреждений.
Ранее сообщалось, что воспитанникам детского сада №137 в Хабаровске выдали грамоты с украинской символикой после соревнований.