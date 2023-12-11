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Грамоты с гербом Украины выдали воспитанникам детского сада в Хабаровске

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Воспитанникам детского сада №137 в Хабаровске выдали грамоты с украинской символикой после соревнований.
Грамоты с гербом Украины выдали воспитанникам детского сада в Хабаровске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости.

Указывается, что инструктор по физкультуре детского сада №122 по незнанию распечатала грамоты из интернета и принесла на соревнования, в которых участвовали дети из разных детсадов.

В управлении образования сообщили, что все грамоты были изъяты, на текущий момент проводится проверка. Там заверили, что проведут беседы со всеми сотрудниками на предмет знания российской символики.

Ранее в ЛДПР заявили, что не будут менять цвета партийного герба из-за обвинений некоторых граждан в схожести с украинским флагом.

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