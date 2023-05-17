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В ЛДПР заявили, что не собираются менять партийные цвета

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ЛДПР не собирается менять цвета партийного герба из-за обвинений некоторых граждан в схожести с украинским флагом.
В ЛДПР заявили, что не собираются менять партийные цвета
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом, как сообщает РИА Новости, журналистам рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Уже дошло до того, что начинают обвинять ЛДПР в том, что у них цвета, которые содержатся в украинском флаге», — сказал Нилов.

По его словам, гимн и герб партии давно утверждены. Герб также находится в уставе.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал Министерство внутренних дел внести ясность и опубликовать разъяснение для граждан, что сочетание жёлтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.

Также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал прогноз основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.

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