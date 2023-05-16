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Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал, что обнаружил прогноз основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Записи политика Чернышов опубликовал в своём Telegram-канале.

«В 2025-м — объединение русского мира в границах СССР как минимум», — говорится в записке.

Вице-спикер отметил, что Жириновский в своё время предсказал многие эпохальные события.

Ранее в Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому в годовщину смерти политика.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.

Политик скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

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