Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России
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Записи политика Чернышов опубликовал в своём Telegram-канале.
«В 2025-м — объединение русского мира в границах СССР как минимум», — говорится в записке.
Вице-спикер отметил, что Жириновский в своё время предсказал многие эпохальные события.
Ранее в Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому в годовщину смерти политика.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.
Политик скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.