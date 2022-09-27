Собянин подписал постановление о присвоении улице в Москве имени Жириновского

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В постановлении говорится, что правительство столицы поручает присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, который расположен от Нежинской улицы вдоль границы природного заказника «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование — улица Жириновского.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.