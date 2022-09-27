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Собянин подписал постановление о присвоении улице в Москве имени Жириновского

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.
Собянин подписал постановление о присвоении улице в Москве имени Жириновского
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. 

В постановлении говорится, что правительство столицы поручает присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, который расположен от Нежинской улицы вдоль границы природного заказника «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование — улица Жириновского.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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