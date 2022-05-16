ЛДПР 27 мая проведёт съезд, на котором обсудят избрание нового председателя

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Высший совет ЛДПР назначил на 27 мая проведение внеочередного съезда, на котором будет обсуждаться избрание нового председателя, сообщил РИА Новости врио фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
ЛДПР 27 мая проведёт съезд, на котором обсудят избрание нового председателя
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР», — сказал он.

Партия продолжит активную политическую деятельность и обязательно выполнит все задачи, которые оставил Владимир Жириновский, добавил Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

Церемония прощания с политиком состоялась в Колонном зале Дома союзов. Её посетил в том числе российский президент Владимир Путин.

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