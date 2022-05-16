ЛДПР 27 мая проведёт съезд, на котором обсудят избрание нового председателя

Высший совет ЛДПР назначил на 27 мая проведение внеочередного съезда, на котором будет обсуждаться избрание нового председателя, сообщил РИА Новости врио фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

«Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР», — сказал он.

Партия продолжит активную политическую деятельность и обязательно выполнит все задачи, которые оставил Владимир Жириновский, добавил Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

Церемония прощания с политиком состоялась в Колонном зале Дома союзов. Её посетил в том числе российский президент Владимир Путин.