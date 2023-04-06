В Москве открыли памятник Жириновскому

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В Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник основателю и первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в годовщину смерти политика.

«Жириновский сплачивает людей. Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия», — цитирует ТАСС действующего лидера партии Леонида Слуцкого, который вёл церемонию открытия постамента.

На мероприятии присутствовали также депутаты фракции, член ЛДПР Виктор Бут, родственники Жириновского, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.

Создатель памятника — народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

Фигура сделана из бронзы, общая высота памятника — 2,75 м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.

Политик скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

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