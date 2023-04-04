На Новодевичьем кладбище 6 апреля откроют памятник основателю ЛДПР Жириновскому

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Основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют памятник на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на партию, памятник представляет собой фигуру политика в полный рост с цитатой Жириновского на гранитном основании, содержание которой держится в секрете до официального открытия постамента.

Создатель памятника — народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

«Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно. Общая высота памятника — 2,75 метра», — рассказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.

Политик скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.

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