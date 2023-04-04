На Новодевичьем кладбище 6 апреля откроют памятник основателю ЛДПР Жириновскому
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на партию, памятник представляет собой фигуру политика в полный рост с цитатой Жириновского на гранитном основании, содержание которой держится в секрете до официального открытия постамента.
Создатель памятника — народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.
«Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно. Общая высота памятника — 2,75 метра», — рассказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.
Политик скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.