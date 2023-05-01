Сервер Minecraft с памятником Жириновскому не выдержал потока желающих

Сервер компьютерной игры Minecraft, где партия ЛДПР сконструировала виртуальный памятник основателю и первому лидеру партии Владимиру Жириновскому, не выдержал числа желающих.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.

«Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую первомайскую демонстрацию, (которая стала. — RT) самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране... Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — рассказали в пресс-службе.

В ЛДПР уточнили, что к событию подключились 12 тыс. пользователей.

Ранее в Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому в годовщину смерти политика.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.

Политик скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.