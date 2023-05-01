Сервер Minecraft с памятником Жириновскому не выдержал потока желающих
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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
«Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую первомайскую демонстрацию, (которая стала. — RT) самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране... Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — рассказали в пресс-службе.
В ЛДПР уточнили, что к событию подключились 12 тыс. пользователей.
Ранее в Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому в годовщину смерти политика.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе российской столицы имени Владимира Жириновского.
Политик скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.