Даванков призвал МВД разъяснить, что жёлто-синие цвета не являются поводом для задержаний
- РИА Новости
Таким образом он предложил «перестать нервировать людей неопределённостью» из-за случаев, когда сочетания таких цветов принимались за флаг Украины.
«Патриотическая бдительность доходит до абсурда», — сказал он.
4 апреля Тверской суд Москвы приговорил к полутора годам принудительных работ фотографа Григория Мумрикова, признанного виновным в пособничестве в попытке провести акцию в День Победы с применением дымовых шашек в цветах флага Украины.