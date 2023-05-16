Даванков призвал МВД разъяснить, что жёлто-синие цвета не являются поводом для задержаний

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал Министерство внутренних дел внести ясность и опубликовать разъяснение для граждан, что сочетание жёлтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.

РИА Новости