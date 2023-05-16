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Даванков призвал МВД разъяснить, что жёлто-синие цвета не являются поводом для задержаний

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал Министерство внутренних дел внести ясность и опубликовать разъяснение для граждан, что сочетание жёлтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.
Даванков призвал МВД разъяснить, что жёлто-синие цвета не являются поводом для задержаний
  • РИА Новости

Таким образом он предложил «перестать нервировать людей неопределённостью» из-за случаев, когда сочетания таких цветов принимались за флаг Украины.

«Патриотическая бдительность доходит до абсурда», — сказал он.

4 апреля Тверской суд Москвы приговорил к полутора годам принудительных работ фотографа Григория Мумрикова, признанного виновным в пособничестве в попытке провести акцию в День Победы с применением дымовых шашек в цветах флага Украины.

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