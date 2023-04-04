В Москве мужчину приговорили к принудительным работам за попытку провести акцию на 9 Мая

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Тверской суд Москвы приговорил к полутора годам принудительных работ фотографа Григория Мумрикова, признанного виновным в пособничестве в попытке провести акцию в День Победы с применением дымовых шашек в цветах флага Украины.
В Москве мужчину приговорили к принудительным работам за попытку провести акцию на 9 Мая
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Мумрикова Григория Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК России («Пособничество в покушении на хулиганство, совершённого организованной группой»). Назначить наказание в виде одного года шести месяцев принудительных работ», — огласила приговор судья.

Ранее Ростовский областной суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. По данным следствия, он планировал участвовать в военных действиях на территории Украины против Вооружённых сил России и обвинялся в совершении госизмены.

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