В Ростове-на-Дону обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года

Короткая ссылка
Ростовский областной суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. По данным следствия, он планировал участвовать в военных действиях на территории Украины против Вооружённых сил России и обвинялся в совершении госизмены. Об этом сообщает РИА Новости.
В Ростове-на-Дону обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года
  • РИА Новости

«Назначить Никифорову наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Никифорова задержали в декабре 2022 года, у него были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с украинскими войсками, мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука, которого обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене.

В начале марта сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД задержали жительницу Москвы, которая подозревается в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить