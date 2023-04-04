В Ростове-на-Дону обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года
- РИА Новости
«Назначить Никифорову наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья.
Никифорова задержали в декабре 2022 года, у него были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с украинскими войсками, мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука, которого обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене.
В начале марта сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД задержали жительницу Москвы, которая подозревается в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России.