В Ростове-на-Дону обвиняемому в госизмене жителю Волгоградской области дали 6,5 года

Ростовский областной суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. По данным следствия, он планировал участвовать в военных действиях на территории Украины против Вооружённых сил России и обвинялся в совершении госизмены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Никифорову наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Никифорова задержали в декабре 2022 года, у него были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с украинскими войсками, мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука, которого обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене.

В начале марта сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД задержали жительницу Москвы, которая подозревается в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России.