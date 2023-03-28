ТАСС: военнослужащего из Ростовской области обвинили в госизмене

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука, которого обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Илье Трачуку следствием вменяется совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 283.1 УК России («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»), а также ст. 275 УК России («Государственная измена»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело Трачука отправлено в Южный окружной суд для рассмотрения по существу.

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