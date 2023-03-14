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Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене

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Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу местного жителя, обвиняемого по делу о государственной измене.
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене
  • РИА Новости

«Постановлением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края удовлетворено ходатайство следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Комсомольска-на-Амуре, обвиняемому по статье 275 УК России», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Мужчину арестовали на два месяца.

По данным ведомства, он предложил украинской разведке передавать данные об объектах Минобороны России в Хабаровском крае.

Ранее на активистку движения «ЯМыФургал» из Хабаровска, переводившую деньги на нужды украинской армии, завели дело о госизмене.

Также стало известно, что сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД задержали жительницу Москвы, которая подозревается в оказании помощи ВСУ. Девушка была задержана при попытке выезда из России.

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