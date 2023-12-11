В Подмосковье начнут строить 13 ФАПов в 2024 году
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Об этом сообщает РИАМО.
«Шесть ФАПов мы уже начали строить, по семи — только включили в программу, начнём строительство с марта 2024 года», — сказал Локтев.
Как отметил чиновник, в настоящее время в шести объектах идут завершающие отделочные работы, ведётся оснащение мебелью и оборудованием.
Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в медицинские учреждения региона с начала 2023 года поступило 13 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.