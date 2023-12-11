В Подмосковье начнут строить 13 ФАПов в 2024 году

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что в регионе в 2024 году приступят к строительству 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Об этом сообщает РИАМО.

«Шесть ФАПов мы уже начали строить, по семи — только включили в программу, начнём строительство с марта 2024 года», — сказал Локтев.

Как отметил чиновник, в настоящее время в шести объектах идут завершающие отделочные работы, ведётся оснащение мебелью и оборудованием.

Ранее первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в медицинские учреждения региона с начала 2023 года поступило 13 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.