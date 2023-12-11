Врач Соловьёва: врачи используют метформин для снижения роста опухолей
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Инсулин — это гормон роста, объяснила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Рост инсулина в крови приводит к увеличению количества жировой ткани. Также инсулин провоцирует отёки и повышенный аппетит, отметила Соловьёва.
По её словам, помимо прочего, на фоне повышенного инсулина в организме может начаться рост мутагенных клеток.
«Сейчас уже во всём мире онкологи используют метформин (сахароснижающее лекарственное средство. — RT) на начальных стадиях онкологических заболеваний, чтобы снизить рост опухолей или даже приостановить», — пояснила Соловьёва.
Ранее НСН сообщала, что в Москве обновили рейтинг якорных онкологических стационаров. Его составили на основе медицинских показателей и отзывов пациентов за период с января по сентябрь 2023 года.