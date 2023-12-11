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Юрист Южалин высказался о целесообразности отпуска в декабре

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Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин порекомендовал брать отпуск в декабре, чтобы продлить новогодние каникулы.
Юрист Южалин высказался о целесообразности отпуска в декабре
  • Gettyimages.ru

«Для определения выгодности использования отпуска нужно помнить одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

По мнению специалиста, в январе 2024 года всего 17 рабочих дней, поэтому выгоднее поработать в этом месяце и получить заработную плату.

«В январе стоимость одного рабочего дня, скорее всего, будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного по среднему показателю заработка сотрудника. Поэтому чтобы не потерять в деньгах, в январе имеет смысл работать, а не идти в отпуск», — заключил Южалин.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала в беседе с RT, как рассчитывается зарплата за январь.

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