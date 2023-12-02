Россиянам напомнили, как будет начисляться зарплата в январе

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала в беседе с RT, как рассчитывается зарплата за январь.

«Согласно производственному календарю, в начале 2024 года работники будут отдыхать с 1 по 8 января. К этим дням добавляются последние декабрьские выходные при пятидневной рабочей неделе — 30 и 31 декабря. Поэтому суммарно россияне смогут отдохнуть десять дней. Главное для работника — за январь он получит такую же заработную плату, как и в любой другой месяц. Все предусмотренные производственным календарём выходные оплачиваются, если сотрудник получает фиксированную, не сдельную оплату труда», — объяснила эксперт.

Тем не менее, по её словам, нужно быть готовым к нескольким особенностям.

«Во-первых, аванс, первая часть заработной платы, будет меньше, чем обычно. Это связано с тем, что при его расчёте учитываются только фактически отработанные дни, которых за счёт выходных будет меньше. Но при этом вторая часть зарплаты будет больше — за её счёт итоговая сумма будет стандартной. Во-вторых, январь — один из самых невыгодных месяцев для отпусков, отгулов и больничных. Это происходит из-за того, что при пятидневной рабочей неделе трудовых дней всего 17. Поэтому его доход в итоге получится ниже среднего, потому что отпускные и больничные рассчитываются иначе, чем заработная плата», — добавила специалист.

В-третьих, как подчеркнула собеседница RT, если работник получает сдельную оплату труда или другие выплаты, которые рассчитываются по количеству отработанного времени, он действительно получит меньше, так как фактически не работал в новогодние выходные.

«Согласно Трудовому кодексу, если день выплаты зарплаты выпадает на новогодние выходные, то он должен быть перенесён на последний рабочий день перед каникулами. При этом выдача аванса с 28 по 31 декабря обязывает работодателя выплатить сотрудникам зарплату после окончания новогодних выходных, но не позднее 15 января, так как это предельный срок выплаты зарплаты за месяц», — заявила Санина.

Стоит отметить, что в январе есть некоторые сотрудники, которые могут получить зарплату больше, чем обычно, пояснила она.

«К ним относятся работники, которые трудились в праздники. Компания обязана оплачивать им работу не менее чем в двойном размере или дать дополнительный выходной», — заключила специалист.

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