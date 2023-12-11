Врач Нестеровский рассказал о расстройствах учебных навыков у детей
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«В этот период происходит переход от игровой деятельности к учебной, что требует овладения новой моделью социального поведения, оптимизации произвольного внимания и обучения новым учебным навыкам: чтению, письму и счёту», — заявил специалист в беседе с сайтом kp.ru.
Как отметил эксперт, явные нарушения при освоении этих навыков говорят о недостаточности развития высших психических функций.
«Они характеризуются явным несоответствием развития учебного навыка хронологическому возрасту ребёнка при условии отсутствия тяжёлых неврологических заболеваний, снижения интеллектуального уровня или нарушений остроты зрения и слуха», — сказал Нестеровский.
По его словам, к расстройствам учебных навыков относятся нарушение чтения (дислексия), письма (дисграфия) и счёта (дискалькулия).
Нестеровский добавил, что все дети имеют индивидуальный темп созревания нервной системы, но принято считать, что к шести-семи годам большинство детей уже могут приступить к освоению таких сложных действий, как чтение, письмо и счёт.
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