Врач Нестеровский рассказал о расстройствах учебных навыков у детей

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Юрий Нестеровский рассказал об особенностях начала обучения ребёнка в школе и о возможных расстройствах учебных навыков у детей.

«В этот период происходит переход от игровой деятельности к учебной, что требует овладения новой моделью социального поведения, оптимизации произвольного внимания и обучения новым учебным навыкам: чтению, письму и счёту», — заявил специалист в беседе с сайтом kp.ru.

Как отметил эксперт, явные нарушения при освоении этих навыков говорят о недостаточности развития высших психических функций.

«Они характеризуются явным несоответствием развития учебного навыка хронологическому возрасту ребёнка при условии отсутствия тяжёлых неврологических заболеваний, снижения интеллектуального уровня или нарушений остроты зрения и слуха», — сказал Нестеровский.

По его словам, к расстройствам учебных навыков относятся нарушение чтения (дислексия), письма (дисграфия) и счёта (дискалькулия).

Нестеровский добавил, что все дети имеют индивидуальный темп созревания нервной системы, но принято считать, что к шести-семи годам большинство детей уже могут приступить к освоению таких сложных действий, как чтение, письмо и счёт.

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