RT в Telegram
Подпишись

Врач Нестеровский рассказал о расстройствах учебных навыков у детей

Короткая ссылка
Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Юрий Нестеровский рассказал об особенностях начала обучения ребёнка в школе и о возможных расстройствах учебных навыков у детей.
Врач Нестеровский рассказал о расстройствах учебных навыков у детей
  • Gettyimages.ru

«В этот период происходит переход от игровой деятельности к учебной, что требует овладения новой моделью социального поведения, оптимизации произвольного внимания и обучения новым учебным навыкам: чтению, письму и счёту», — заявил специалист в беседе с сайтом kp.ru.

Как отметил эксперт, явные нарушения при освоении этих навыков говорят о недостаточности развития высших психических функций.

«Они характеризуются явным несоответствием развития учебного навыка хронологическому возрасту ребёнка при условии отсутствия тяжёлых неврологических заболеваний, снижения интеллектуального уровня или нарушений остроты зрения и слуха», — сказал Нестеровский.

По его словам, к расстройствам учебных навыков относятся нарушение чтения (дислексия), письма (дисграфия) и счёта (дискалькулия).

Нестеровский добавил, что все дети имеют индивидуальный темп созревания нервной системы, но принято считать, что к шести-семи годам большинство детей уже могут приступить к освоению таких сложных действий, как чтение, письмо и счёт.

Ранее детский психолог и сооснователь детского сада «Infant School Хамовники» Наталия Дербенёва посоветовала родителями не спешить с покупкой мобильного телефона ребёнку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить