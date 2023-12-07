Психолог Дербенёва посоветовала не покупать телефон детям младше пяти лет
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Самое подходящее время для появления первого телефона — пять — семь лет, поделилась специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
По её словам, лучше, если первая модель будет самый простой, кнопочной.
Специалист отметила, что дети легко становятся зависимыми от гаджетов.
«Ребёнок, который уже привык, что можно насладиться игрой в телефоне или мультиком, вряд ли выберет в качестве досуга книгу или прогулку со сверстниками», — предупредила Дербенёва, отметив, что в будущем это может негативно сказаться на развитии ребёнка.
Ранее 58% россиян, принявших участие в новом исследовании, заявили, что ребёнку необходим собственный телефон примерно к семи годам, чтобы он в любой момент мог связаться с родителями.