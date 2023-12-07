RT в Telegram
Подпишись

Психолог Дербенёва посоветовала не покупать телефон детям младше пяти лет

Короткая ссылка
Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва посоветовала родителями не спешить с покупкой мобильного телефона для ребёнка.
Психолог Дербенёва посоветовала не покупать телефон детям младше пяти лет
  • Gettyimages.ru

Самое подходящее время для появления первого телефона — пять — семь лет, поделилась специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, лучше, если первая модель будет самый простой, кнопочной.

Специалист отметила, что дети легко становятся зависимыми от гаджетов.

«Ребёнок, который уже привык, что можно насладиться игрой в телефоне или мультиком, вряд ли выберет в качестве досуга книгу или прогулку со сверстниками», — предупредила Дербенёва, отметив, что в будущем это может негативно сказаться на развитии ребёнка.

Ранее 58% россиян, принявших участие в новом исследовании, заявили, что ребёнку необходим собственный телефон примерно к семи годам, чтобы он в любой момент мог связаться с родителями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить